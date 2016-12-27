廂型車對撞遊覽車 1傷1命危
苗栗三義鄉通往九華山大興善寺道路今天上午發生遊覽車對撞廂型車事故，因位於下坡路段，兩車車頭損毀嚴重，駕駛都受傷送醫，廂型車駕駛一度夾困車內，送醫時已無生命跡象。
苗栗縣政府消防局上午10時30分許接獲報案，三義鄉通往九華山豐林休息站附近發生遊覽車車禍，立即派遣三義、銅鑼、苗栗等分隊人車前往搶救。
遊覽車與對向車道銀色廂型車對撞，遊覽車駕駛座擋風玻璃破裂、損毀，61歲賴姓司機臉部多處撕裂傷；廂型車在撞擊後車頭嚴重扭曲變形，32歲馮姓駕駛一度受困車內，被救難人員救出時已無呼吸心跳，分別送往大甲光田醫院、苗栗市大千醫院急救。
遊覽車上搭載台北市前往台中市旅遊團乘客，所幸事故發生後，乘客無大礙，暫時安頓在下方休息站休息；警方據現場研判，不排除是廂型車違規跨越雙黃線釀禍，詳細原因仍待進一步調查釐清。1051227
(中央社)
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