稱張榮味黑道挨嗆 柯P笑回：果然是大哥風範

台北市長柯文哲昨天接受廣播節目專訪，被問到前雲林縣長張榮味的來歷時，稱「他不是黑道嗎」，引來張的妹妹、立委張麗善不滿。（本報系資料照片，郭吉銓攝）

台北市長柯文哲昨天接受廣播節目專訪，被問到前雲林縣長張榮味的來歷時，稱「他不是黑道嗎」，引來張的妹妹、立委張麗善不滿，表示保留法律追訴權。柯今出席活動再被問到此事，笑說自己是問「他不是黑道『嗎』？」、是問句，這樣有涉及誹謗嗎？

他還說，果然是「大哥風範」，張榮味都不用出手，「小弟」、「小妹」就出來了。媒體想追問，柯的幕僚趕緊提醒，柯還笑說：「你看『戳戳妹』又在戳我了，」便不再回答。

(中時)