一例一休上路 新北市府估增3億加班費
一例一休上路後，新北市府加班費成本推估將增加1倍、達7.2億元，受影響的主要為環保局5298名清潔隊員，其他還有1721名技工、工友和4390名臨時人員，新北市人事處表示，新法上路後來不及編列預算，明年加班費勢必會不夠，將與主計處商討如何勻支，也會要求受影響的局處進行工作調配，或與勞工協商增加補休天數。
新北市長朱立倫今天在市政會議上表示，因應一例一休，各局處工作要有效率，不要為加班而加班，他也提醒官員不要因為一例一休縮減對民眾的服務時間，像是開放校園時間，不足部分可由志工協助。
人事處指出，依今年加班情況估算，經新、舊法驗算後，明年環保局清潔隊員預計增加約3億元加班費，其他技工、工友和臨時人員約增1862萬。
(中時)
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