台灣應與哪國保持密切關係？民調：中國擠下日本

我要評比

民調指出，台灣應與哪個國家保持密切的關係較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本。(資料照片)

「川蔡熱線後」首度國際情勢民調出爐，台灣智庫今天公布民調，在美、中、日3國，台灣應與哪個國家保持密切的關係較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本；雖然美國依舊穩坐第一，但是相較上次下降13.5% 。

至於在日本與中國，相較上次，排序對調，認為中國較重要的比例上升10.1%；雖然日本在這次排序上落在中國之後，但是二十歲到四十歲的年輕人，所佔比率卻非常高，顯然出現嚴重世代差異。

台灣智庫民調中心主任周永鴻表示，民調執行時，尚未發生台聖斷交，也未發生中共航母突破第一島鏈事件，若是之後執行，結果可能不一樣。

今天公布的民調中，未來總統蔡英文出訪，應自稱台灣總統還是中華民國總統？49.4%認為應自稱台灣總統、41.2%認為應自稱中華民國總統。與台灣智庫前次調查相較，認為應自稱台灣總統上升近1成。

將來參與國際活動時，51%認為應使用「台灣」、34.6%認為應使用「中華民國」、9%認為應使用「中華台北」。

至於我國駐外機構名稱，目前大多是以「台北經濟文化代表處」為名稱，66.7%認為應該改為「台灣代表處」 21.4%認為不應該。

民調還針對日前37名退將赴中國引發爭議。73.8%認為退休將領不適合頻繁去中國交流，16.6%認為適合。

73.9%支持「涉及機密的退休將領與國安人員赴中採取終身報備制度，有違反規定者罰款處理」，16.9%不支持。

台灣智庫這份民調是在12月19、20日執行，調查對象為戶籍在台灣地區20個縣市，年滿20歲的一般民眾，以全國家戶電話資料庫為抽樣母體，採用分層比例隨機抽樣進行電話調查，完成樣本數為1072份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中時)