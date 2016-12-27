吳敦義：黨重大變革缺溝通 盼圓滿解決
前副總統吳敦義今天表示，黨重大決定影響很大，黨內缺乏溝通，希望趕快研究會商，妥適決定，讓事情圓滿落幕。
吳敦義近日常南下高雄市拜訪基層，上午到深藍鐵票區果貿社區與老友聚會，很多社區民眾熱情歡迎，要求合照，有民眾勸進參選中國國民黨主席，也有民眾促他更上一層樓。
未鬆口是否參選的吳敦義表示，用熱情關懷社會，用冷靜眼光關心全球事務及兩岸和平、穩定發展。
國民黨中央常務委員會日前通過「黨主席提前改選、黃復興黨代表併選」案引發爭議，吳敦義表示，黨有重大事件或變革，牽涉廣或影響大，都應深思熟慮，也應透過黨最高決策機關做決定，非一個人可做任何重大決定。
他說，部分黨中央幕僚對重大改變，以為一個人可決定或內部若干人就可決定，這是思考不周。這樣變革，引起中常委拒出席或極少數出席就擅自通過，造成很大困擾；這缺少事前溝通、不應強行通過，這樣做不好，傷害黨。1051227
(中央社)
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