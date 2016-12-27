韓航放寬電擊棒使用 從嚴處理機上滋事

美國「情歌天王」理查馬克斯20日批評南韓大韓航空（Korean Air Lines）處理乘客滋事事件不力之後，大韓航空今天表示，將准許空服員「隨時使用電擊棒」，來處理機上滋事事件。

路透社報導，大韓航空也表示，會加強空服員安全訓練。

理查馬克斯（Richard Marx）20日在臉書和推特上表示，他當時遇上「有精神問題的乘客攻擊空服員和其他乘客」，協助制伏了滋事分子。他並在貼文中批評空服員「訓練不佳」、 「裝備不足」，無力處理「混亂且危險的事件」。

理查馬克斯的妻子當時也在這架越南飛往南韓的航班上，她事後上Instagram分享事件經過時表示，空服員「不知道怎麼使用電擊槍，也不知道該怎麼用繩索把他綁住（他3次掙脫了繩索）」。

大韓航空今天表示，空服員「不是很願意」使用電擊槍，因為根據該公司要求，空服員只能在「嚴峻」的情況下，也就是乘客或空服員生命遇到危險，或危及飛航安全時才能使用。

大韓航空今天的聲明指出：「我們決定改進使用電擊槍的相關條件與步驟，迅速有效地處理機上暴力行為和滋事事件。」1051227

(中央社)