行銷盆栽蛋糕 大學生有新點子

中正大學成教系學生替偏鄉業者賴錦蝦客製「盆栽蛋糕」APP，讓顧客吃完蛋糕後，容器還能拿來種植物，獲「ICT應用創意競賽」大專組冠軍。中央社記者江俊亮攝 105年12月27日

中正大學成教系學生替偏鄉業者賴錦蝦客製「盆栽蛋糕」APP，讓顧客吃完蛋糕後，容器還能拿來種植物，獲「ICT應用創意競賽」大專組冠軍。

中正大學今天表示，「盆栽蛋糕」每個小小的盆栽裡，鋪滿了蛋糕、提拉米蘇粉，看起來就像真的盆栽植物，卻很少人知道，這個創意出自嘉義縣大林鎮家庭主婦賴錦蝦之手。

賴錦蝦表示，為了兩個孩子的健康，她使用在地食材製作餅乾、點心，進而發明「盆栽蛋糕」並自行創業；為了讓顧客吃得安心，她還使用食品級標章的容器。

但是，因為不懂得數位行銷，賴錦蝦發明的「盆栽蛋糕」被大量複製，不僅沒有人知道她是「盆栽蛋糕」的發明者，加上沒有專屬網站，只透過團購網站販售，利潤也被瓜分。

中正大學成人及繼續教育系學生丁子芸、蔡易晉、江芷慧、李宜潔、謝宜珊有鑑於此，替賴錦蝦發想行銷新點子，重新定位商品、提出客製化的蛋糕APP等方案。

學生們首先為賴錦蝦重新定位商品，設定講求小孩飲食健康的婦女、女性上班族為客群，提出優化圖片、購買關鍵字等網路行銷技巧，讓消費者能輕易搜尋到網站，增加品牌知名度。

接著，學生團隊結合實體與電子商務，規劃「盆栽蛋糕」APP，讓顧客能按照喜好，客製蛋糕口味、內餡、容器顏色等。

此外，學生團隊更想出購買蛋糕附贈培養土和植物種子的行銷方式，讓顧客「吃完蛋糕後，盆栽容器還能拿來種植物。」除了增加趣味性，也達到永續利用、不浪費的目的。

由於學生團隊發揮如成人行銷、創造力發展、專案管理等專業，且以具創意及可行性的行銷方式，因而奪得經濟部中小企業處「ICT應用創意競賽」大專組第一名。1051227

(中央社)