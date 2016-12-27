莫迪廢鈔後 印度信用卡等支付增25%
雖然各界都認為印度總理莫迪推動印度無現金化很困難，但11月8日廢鈔政策後，信用卡和簽證卡交易一個月成長25%，路邊小販也被迫提供數位支付才得以存活。
印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，在莫迪宣布廢除大面額舊鈔流通後，信用卡、簽帳卡等塑膠付款及數位支付大增，其中成長最快的是有組織的零售店，連路邊小店也被迫提供數位支付，以免生意蕭條。
主要與有組織零售店合作負責處理信用卡、簽帳卡等交易資料的Pine Labs執行長卡普（Lokvir Kapoor）說，公司從每個月，到現在每週檢查成長數據，每週大約有5%的躍升，這是健康的數據表現。
在耶誕節，卡普表示，交易量又成長了10%。
一個月下來，塑膠卡片交易在印度成長了25%。
除Pine Labs外，專為流行商店、餐飲店刷卡服務的PayU India和mSwip等公司，處理的交易量也快速成長。
PayU India董事總經理古普塔（Jitendra Gupta）指出，公司主要在小城市營運1萬500台俗稱刷卡機的端點銷售系統（PoS）。從11月8日以來，每天交易量成長了6倍，在交易金額方面成長4倍。
PayTm等移動錢包線上支付企業也業務成長快速。在11月8日以後，每天增加50萬個電子錢包用戶。
不過，雖然塑膠卡片支付和數位支付因廢鈔政策而成長，但要達成無現金化社會仍有很長的路要走。在印度可以看到一些原本提供刷卡或數位支付的商店，有一段時間突然以刷卡機故障等理由，要求顧客支付現金。
一名不具名的小商人告訴中央社記者，如果不這樣做，政府稅務單位發現店鋪的業績比以前呈報的業績成長太多，一定會對店鋪查稅，因此每隔一段時間限定以現金支付，除防止被查稅，也可收取一些大家短缺的現金。1051227
(中央社)
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