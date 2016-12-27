國際獅子會捐贈視力檢查及保健設備嘉惠中市24所國小學童

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國際獅子會300-C2區27日捐贈24套視力檢查儀器及保健設備儀式給台中市政府教育局，由局長彭富源（中）代表受贈！（陳世宗翻攝）

彭富源呼籲家長與學校透過定期檢查治療，幫助學童從小養成護眼的良好習慣、減少視力不良發生機率。（陳世宗翻攝）

國際獅子會300-C2區27日捐贈24套視力檢查儀器及保健設備儀式給台中市政府教育局，由局長彭富源代表受贈；將嘉惠后里、神岡、大雅、潭子、石岡、東勢區國小學童。彭富源感謝國際獅子會愛心，希藉此提升中市校園視力保健能量，並呼籲家長帶小朋友定期檢查、減少3C產品使用，一起養成護眼的好習慣。

今日捐贈儀式在神岡區社口國小舉行，市府教育局彭局長、國際獅子會300-C2區總監郭國輝、國際獅子會300-C2區各分會會長、受贈學校校長等人都出席，見證資源挹注於校園視力保健。

國際獅子會300-C2區捐贈的器材設備，包括眼科專業檢查儀器、全圖像專業電腦液晶視力表、視力保健設備等多種，總價值約642萬元。將可提升學校視力檢查品質，嘉惠中市24所國小學童。

彭富源表示，學童視力問題有發生年齡逐漸下降的趨勢，尤其以近視佔大部分，中市104學年度國中生視力不良率為75.79%、國小生視力不良率為48.26。他感謝國際獅子會300-C2區及獅子會國際基金會(LCIF)關心學童視力保健，視力篩檢及保健相關設備有助於提升校園視力保健能量，希望中市學生可以獲得完善視力照顧。

彭富源呼籲家長與學校一起努力，減少小朋友使用3C產品時間，並透過定期檢查治療，幫助學童從小養成護眼的良好習慣、減少視力不良發生機率。

(中時)