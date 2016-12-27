106年試辦 北市兩線公車開放家犬上車

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愛狗民眾有福了，民國106年1月1日起到2月28日，台北客運「604」、大都會客運「0東」路線試辦開放家犬免裝籠上車，呼籲飼主應事前讓寵物如廁、包尿布，避免便溺發生。

繼台灣大車隊、大都會計程車業者月初採預約制，讓民眾能帶毛小孩上車後，台北客運「604」、大都會客運「0東」試辦「友善公車」計畫，讓一般家犬免裝籠就能上車。

台北市政府交通局表示，試辦期間為106年1月1日到2月28日，逢例假日各開3班次，公車路線將行經「華山狗活動區」及「迎風狗運動公園」。

台北市產發局動物保護處長嚴一(峰)表示，飼主務必遵守「注意狗健康」、「打疫苗」、「定期驅蟲除蚤」、「一人一犬」與「上車牽狗繩」等要點，也呼籲上車前應避免餵食並事前如廁，避免在車上有便溺、嘔吐情形。

此外，公車行駛間車身顛簸、引擎噪音與乘客眾多，可能造成狗狗緊迫，飼主務必了解自身寵物情況，避免意外發生。1051227

(中央社)