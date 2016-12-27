美擴大反恐 免簽登記需提交社媒帳號
美國政府已開始要求特定的外國旅客公開其社群媒體使用，做為擴大找出潛在恐怖分子工作的一部分。
英國「衛報」（The Guardian）報導，前往旅行授權電子系統（ESTA）登記時會出現相關要求，需登記的選項包括臉書、推特、Google+、Instagram、LinkdIn與Youtube等，以及其他申請人登入時需需輸入帳號名稱的平台。許多旅客申請免簽赴美時需登入ESTA提交相關資料。
美國海關與邊境保護局（The Customs and BorderProtection）上週已展開這項作業，他們先前曾表示，外籍人士就算不提供社群媒體帳號資料，也不會被禁止入境。
這項計畫構想去年夏天首度被提出時，美國政府遭到排山倒海的批評。隱私維權人士指出，一但讓政府單位獲取這些個人資料，將被如何使用或被分享至其他單位，目前都沒有相關準則。
向美國「聯邦公報」（Federal Register）提交的這項提案指出，收集社群媒體資料旨在「加強現有調查程序，並藉由提供一額外工具，讓國土安全部更能掌握可能屬惡意活動及其連結的事物，分析家與調查人員也能藉此在案件中能有更佳的分析與調查。」
代表臉書、谷歌及推特等公司的「網際網路協會」（The Internet Association），質疑這項政策會威脅到意見的自由表達。
2015年共有7750萬人造訪美國，而美國政府一年批准約1000萬免簽申請。收集全體來訪者的社群媒體帳號，可在一夜之間建立起其中一種這類政府所掌控的最大資料庫。（譯者：中央社陳亦偉）1051227
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。