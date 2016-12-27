美擴大反恐 免簽登記需提交社媒帳號

美國政府已開始要求特定的外國旅客公開其社群媒體使用，做為擴大找出潛在恐怖分子工作的一部分。

英國「衛報」（The Guardian）報導，前往旅行授權電子系統（ESTA）登記時會出現相關要求，需登記的選項包括臉書、推特、Google+、Instagram、LinkdIn與Youtube等，以及其他申請人登入時需需輸入帳號名稱的平台。許多旅客申請免簽赴美時需登入ESTA提交相關資料。

美國海關與邊境保護局（The Customs and BorderProtection）上週已展開這項作業，他們先前曾表示，外籍人士就算不提供社群媒體帳號資料，也不會被禁止入境。

這項計畫構想去年夏天首度被提出時，美國政府遭到排山倒海的批評。隱私維權人士指出，一但讓政府單位獲取這些個人資料，將被如何使用或被分享至其他單位，目前都沒有相關準則。

向美國「聯邦公報」（Federal Register）提交的這項提案指出，收集社群媒體資料旨在「加強現有調查程序，並藉由提供一額外工具，讓國土安全部更能掌握可能屬惡意活動及其連結的事物，分析家與調查人員也能藉此在案件中能有更佳的分析與調查。」

代表臉書、谷歌及推特等公司的「網際網路協會」（The Internet Association），質疑這項政策會威脅到意見的自由表達。

2015年共有7750萬人造訪美國，而美國政府一年批准約1000萬免簽申請。收集全體來訪者的社群媒體帳號，可在一夜之間建立起其中一種這類政府所掌控的最大資料庫。（譯者：中央社陳亦偉）1051227

(中央社)