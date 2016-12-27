陸媒嗆抵制中華台北 柯文哲：體育歸體育

中國大陸官媒揚言將剝奪台灣使用「中華台北」名義在國際活動，台北市長柯文哲今天表示，2017世大運將按國際奧會規定舉辦，「體育就是體育，體育不要搞太多政治」。

中國大陸官媒環球時報社論表示，民進黨當局想證明台灣是「獨立主權國家」，中國會證明「台灣到底是誰」。台灣當局認為以「中國台北」或「中華台北」名義在國際上活動，感覺有失身分，那中國將連台灣以這個名義，在國際組織中現身的資格都予以剝奪。

柯文哲上午出席「警察局應勤簿冊電子化系統啟用記者會」，會後受訪時表示，106年在台北舉行的世大運將按照國際奧會規定舉行，按規定走就好。

柯文哲說，大家按照國際慣例去做，「體育就是體育，體育不要搞太多政治」，他認為體育活動拉進太多政治反而扣分，沒有太多好處。

他說，據他了解，中國很樂意參加世大運，因為奧運得過獎牌的選手，有一半在世大運得過獎，世大運是很重要的國際比賽，大陸沒理由故意抵制。1051227

(中央社)