國民黨：與婦聯會一點關係都沒有
中國國民黨文化傳播委員會副主任委員胡文琦今天表示，中華民國婦女聯合會和國民黨一點關係都沒有，呼籲政府應依法行政，不要穿鑿附會、政治追殺。
胡文琦表示，婦聯會6日發函請國民黨澄清，婦聯會組織與國民黨無任何附隨關係，敬請對外解釋說明避免誤解。
婦聯會函指出，婦聯會自始自有組織及運作機制，國民黨未干預也無從干預，這是婦聯會與國民黨共同認知的事實。
婦聯會說，近來民主進步黨執政，強行通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例，造成嚴重政治衝突，國民黨所受各種不公自有社會公評。事件發展中，部分人士任意指婦聯會為國民黨附隨組織，已對婦聯會造成嚴重困擾，且條例「附隨組織」定義絕不能套用於婦聯會。
婦聯會函提到，國民黨有少數人對歷史背景了解不足，而有部分錯誤言論，如有黨工在參與地方活動時，誤將婦聯會包含於國民黨附隨組織，或地方黨部人士在網站上將婦聯會地方分會活動稱之為「本黨活動」，給予有意打擊者羅織罪名藉口，非常時期，希望國民黨酌情對外解釋說明，並責成地方黨部嚴於區分，避免再發生落人口實情事，勿使親痛而仇快。1051227
(中央社)
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