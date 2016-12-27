與美中日關係變化 立委學者各有解讀

台灣智庫今天公布民調，42.1%認為與美國保持密切關係較重要、高於選擇中國、日本；相較上次，美國下降、中日排序對調。學者分析，這反映民眾的關注度，而非接近度。

台灣智庫民調中心主任周永鴻公布12月民調指出，詢問到，在美國、中國、日本這3國中，應該與哪個國家保持密切的關係比較重要？42.1%選擇美國、25.8%選擇中國、13.7%選擇日本。

周永鴻說，台灣智庫在今年5月發布的民調，曾問過同樣的題目，當時的結果為，55.6%選擇美國，19.1%選擇日本，15.7%選擇中國。兩次調查相比，美國依然最多人選擇，數字卻下降不少，中國和日本的排序則互相對調。

周永鴻指出，民調是12月19日、20日進行，當時尚未發生台聖斷交，也未發生中共航母突破第一島鏈事件，若是之後執行，結果可能不一樣。

民進黨立委李俊俋解釋，從蔡川通話以後，中國不斷有動作，這會相當程度影響到民眾對中國的關係更在意，畢竟離台灣最近；中國的動作愈大，會提升大家對中國的關切度。

民進黨立委陳亭妃認為，民調是在聖多美普林西比與台灣斷交前做，她相信若是現在做的，由於中國的金錢外交，民眾對於美國、中國、日本之間的關係一定會有改變，對美國關係的（民調數字）可能會有反彈，民調會因為國際事件的改變，有短暫變動。

時代力量立委徐永明認為，中國最近的所有動作，無論是在軍事或者是文宣，都是提醒台灣人民注意她的存在。

徐永明說，他比較注意的是，日本能見度愈來愈下降；台灣人民喜歡去日本玩，日本人也喜歡來台灣玩，但是在台灣的國際雷達上，日本好像沒有那麼顯著。

台灣智庫執行委員賴怡忠認為，民調中的「關係」，反映的是民眾對那個國家的關注度，但這跟是不是要與那個國家愈來愈接近是完全兩個不一樣的議題。

賴怡忠說，歷次的民調，如果問到民眾對於美日中韓的好感度，日本都是遙遙領先；民眾對日本有好感，但是談到對台灣國際的生存發展上面，日本的重要性、影響力，不如美國、中國，這是台灣民眾主要的看法。1051227

(中央社)