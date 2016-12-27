郭金龍：北京房價過高 加深社會焦慮
中共北京市委書記郭金龍日前表示，北京房價已過高，不僅累積風險，也加深社會焦慮。中共北京市委全會公報提出，2017年將加強房市調控，堅決保持房價平穩。
中國共產黨北京市第11屆委員會第12次全體會議23至24日舉行。人民日報今天刊出郭金龍在全會上就2017年施政要點發表的談話。
郭金龍表示，房市調控是供給側結構性改革的重要內容。「要清醒看到，房價已經過高，積累了風險，而且增加了社會焦慮，也是對城市可持續發展與和諧穩定的巨大挑戰。」
他呼應中共總書記習近平日前在中共中央經濟工作會議上的指示說，解決好房地產問題，必須堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，以解決民眾基本住宅需求為出發點。
新華社25日報導，全會公報指出，北京將把「加強房地產市場調控、促進房地產市場平穩健康發展」當做2017年經濟工作的重點之一，並提出「堅決保持房價平穩」。
為防止房市過熱，中國大陸各地政府過去幾個月紛紛祭出限貸、限購等調控措施。
大陸國家統計局19日公布的70個大中城市房價數據顯示，大陸4大一線城市中，北京、上海、深圳11月下半月房價都下跌，僅有廣州上漲。1051227
(中央社)
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