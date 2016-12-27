君悅飯店擅自修剪行道樹 遭罰36萬元
君悅飯店日前擅自修剪靠近市府路上約10株掌葉蘋婆行道樹，不僅修剪過量、事前也未告知，台北市工務局公園處園藝工程隊檢視修剪紀錄後，今天依法開罰新台幣36萬7000元。
園藝工程隊長陳俊成表示，日前君悅飯店靠松壽路側曾發生樹倒壓人案件，業者考量整體公共安全後，找來施工廠商修剪樹木。
但其中靠近市府路上約10株掌葉蘋婆行道樹的產權為台北市政府所有，業者在未告知的情況下修剪，且樹木也遭修剪過度。
公園處也轉述君悅飯店的回應，君悅指出，當時因有樹倒傷人案件，找來樹木專家會勘後，發現部分路樹感染褐根病，沿線樹木也有病枯枝情形，為了避免造成傷亡，才會找人來修剪，原本是立意良好的行為，施工廠商卻過度修剪。
事後公園處要求君悅飯店提供修剪紀錄，園藝工程隊檢視紀錄後，今天依「台北市行道樹管理維護自治條例」，開罰36萬7000元。1051227
(中央社)
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