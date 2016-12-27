黨產遭清算 國民黨28日開國際記者會

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國民黨不滿黨產遭行政院不當黨產處理委員會清算，文傳會副主委胡文琦今天表示，國民黨明天將首度舉行國際記者會對外說明，由曾任外交部長的副主席胡志強主持。

國民黨指出，胡志強將以英文向國際社會說明國民黨處理黨產原則，也會揭露黨產會清算追殺的過程，將廣邀國際媒體參加。

據了解，黨產小組召集人詹啟賢在美國與家人過節，明年一月才會返台，因此不會出席明天的外媒記者會。1051227

(中央社)