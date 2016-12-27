警查獲仿迪士尼原廠手機殼 價差6倍

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保安警察第二總隊查獲高雄國際觀光夜市攤販販售仿冒迪士尼原廠手機殼及手機配件，逮捕郭姓女子2人，起出迪士尼商標手機殼等共6373件，全案今天依違反商標法送辦。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵查第三隊表示，今年3月間獲報指高雄市多處夜市有業者販售的迪士尼商標手機殼，疑似有參雜仿冒貨品在其中、搶發觀光財，因此派人鎖定高雄市瑞豐、三信民德、草衙德昌、鳳山青年等夜市查探。

警方查出觀光夜市確有一家通信行設攤販售貼有迪士尼商標手機殼及集線器、手機貼等商品，由於商品數量不多，研判倉庫應設於附近以便搬運取貨；也查出通信行設於高雄小港區，申請人郭女於LINE群組與奇摩拍賣都有發布批發販賣商品訊息。

警方表示，正牌迪士尼原廠手機殼售價約新台幣1000元，仿冒品的價格相差6倍以上，郭女選擇在觀光客人潮聚集的夜市販售仿冒品，且自大陸大量進口並在夜市附近承租倉庫囤積，即是看準觀光夜市的人潮商機，搶發觀光財。

警方蒐證確認販售仿冒商品後，持搜索票分別前往這家通信行及國際觀光夜市攤位、倉庫同步搜索，當場查扣迪士尼商標手機殼4118件、集線器2119件及手機貼136件等，侵權市值約380萬元。1051227

(中央社)