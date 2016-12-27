馬公市區路邊停車 106年3月起收費
馬公市區路外和路邊免費停車好康將取消不復見，澎湖縣政府預計民國106年3月觀光季開始前，實施市區路邊停車收費。
澎湖縣政府建設處長洪棟霖表示，改善市區停車空間擁擠，今年制定澎湖公有停車場管理自治條例，經議會議修正通過，8月公告，市區除有公有地下停車場和原有停車場，路旁和路邊停車將以民族路以東、第三漁港以西和陽明路以南道路兩邊，進行停車收費，目前在收費路段完成停車格劃位。
洪棟霖表示，市區路旁停車格，共畫設有952個左右，未來將委外經營，停車收費採月票和計時，其中大客貨車月票新台幣3000元，小客貨車1500元；計時收費部分，大客貨車以30分鐘20元，1小時收費40元，小客車為10元和20元，每日上限則為大客貨車320元，自小客貨車160元。
至於市區縣府、中正和文光地下停車場月租費，也在今年4月恢復每月1500元，不再優惠。1051227
(中央社)
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