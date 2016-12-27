章家敦：北京懲罰美企傷不了川普

美國總統當選人川普提名鷹派學者納瓦洛出掌白宮國家貿易委員會，中方可能懲罰美國企業做為報復。美國華裔作家章家敦認為，這傷不到川普，只會加速美企離開中國大陸。

章家敦（Gordon Chang）昨天在富比世雜誌（Forbes）網站撰文指出，美國數十年來延續協助中國和推動自由貿易政策，但長期未有自己的產業政策。納瓦洛（Peter Navarro）正式職稱是總統助理暨經濟產業政策主任，他的任務是提出重建美國產業的國家計畫。

「金融時報」（FT）報導，川普（Donald Trump）提名納瓦洛讓中方官員和學者感到訝異，這些人先前期望川普就任後將會降低反中態度。美國前總統柯林頓、小布希到現任總統歐巴馬，都在競選期間聲言對中國強硬，但進入白宮後，都與北京合作。

中方何時回應川普新政府的貿易政策是各界關注焦點。在大陸與中資合資經營的美國通用汽車（GM），因對經銷商設定最低價格，近期被北京依反壟斷法處以2900萬美元罰款，這起個案引起外界揣測，是否是針對川普提名納瓦洛的初步回應。

川普政府可能一改美國對中國的貿易政策，包括提高進口關稅、宣布中國為貨幣操縱國。北京的「環球時報」報導，若爆發貿易戰，美國企業包括波音（Boeing）、蘋果公司和農產品業者、教育機構也會遭報復，汽車業者將同樣受到衝擊。

章家敦指出，中方認為可以向川普、納瓦洛或被提名為商務部長的羅斯（Wilbur Ross）施壓，但他們得了解後歐巴馬時期美國政治的轉變。川普並非獲得通用、蘋果和波音的老闆支持才勝選，美國藍領勞工因川普承諾將製造業帶回美國才把選票給他，北京打壓美國企業，傷不了川普，只會迫使他們離開。

此外，章家敦相信，美國景氣復甦，中國對美國的經濟威脅降低，川普政府無須過度在意北京的看法。1051227

(中央社)