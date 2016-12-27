娘娘孫儷同框何潤東 勾劇迷回憶

孫儷(左起)、導演丁黑及何潤東再次合作。(達騰娛樂提供)

由華視娛樂領銜出品的近代女性勵志新傳奇《那年花開月正圓》日前正在拍攝，導演丁黑及演員孫儷、何潤東難得在片場合照，三人繼《玉觀音》 14年後再次攜手，同框的三人引發網友驚呼「簡直是回憶殺」。

何潤東特別演出《那年花開月正圓》，在劇中飾演涇陽吳家大少爺吳聘，將與孫儷飾演的周瑩上演一段花開月圓的暖心故事。2003年孫儷與何潤東因合演丁黑導演的電視劇《玉觀音》結下深厚友誼，如今老友劇中再相逢，擦出的火花令人期待。

(中時)