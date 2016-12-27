女人專利 廣東勞動法明定月經休息時間
中國大陸廣東省明年初將實施新的女職工勞動保護辦法，當中規定了女職工懷孕假期及月經來臨時的休息時間。
南方日報今天報導，廣東政府網站昨天公布「女職工勞動保護特別規定」辦法草案，相關辦法將自明年2月1日起實施。
這項辦法規定，連續4個小時以上站立作業的女職工，月經期間經本人申請，用人單位應當為其安排適當的休息時間。
相關辦法又規定，在女職工懷孕期間，用人單位應當遵從以下規定：女職工經醫療機構診斷確需保胎休息的，保胎休息的時間按照病假處理。
女職工懷孕7個月以上的，每天工作時間內安排1個小時休息，休息時間享有正常工資，並不得安排其延長工作時間或者從事夜班勞動等。
相關辦法也規定，女職工懷孕未滿4個月終止妊娠（即流產）的，根據醫療機構的意見，享受15天至30天產假；懷孕4個月以上7個月以下終止妊娠的，享受42天產假。
懷孕滿7個月終止妊娠的，享受75天產假。
辦法還規定，女職工比較多的用人單位應當根據女職工的需要，配備女職工衛生室、孕婦休息室、哺乳室等設施。1051227
(中央社)
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