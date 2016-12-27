劍橋學生發現 文藝復興時期園丁其實是間諜

麥迪奇家族成員之一、政治家羅倫佐·德·麥地奇的畫像。(美聯社)

劍橋大學聖約翰學院的歷史系學生大衛‧馬提諾(Davide Martino)在研究一名文藝復興時期園丁迪什維(Constantino de’ Servi)後，發現雖然他身兼畫家、雕塑家和設計師，但是他設計的花園、或甚至是任何作品都少得可憐。馬提諾感到相當奇怪，在仔細追蹤後他發現迪什維往往出現在政局不穩的國家，並且以園丁的身分做掩護從事間諜活動。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，馬提諾一開始在義大利佛羅倫斯的古文件收藏中搜尋迪什維的通訊文件、尋找迪什維設計的花園設計圖，但他甚麼都沒有找到、感到相當失望 ，但馬提諾也在這些文件中也發現一些有趣的事情。

例如迪什維時常旅行、足跡遍及倫敦和波斯，而且每當歐洲各政權正在互相結盟、政權轉移受到威脅時，迪什維似乎總會出現。而且馬提諾發現不管迪什維為誰工作，他都一直獲得歐洲最顯赫、最有影響力的麥迪奇家族(Medici of Florence)的金錢資助。

迪什維的職位讓他可以進入歐洲各宮廷、自由的到處行走，並且進入一些少數人才得以進入的地方，馬提諾表示這可以合理推測出來，迪什維可能一直在提供情報給麥迪奇家族。例如迪什維少數曾經設計過的花園中，有一個是為威爾斯親王亨利‧弗雷德里克(Henry Frederick, Prince of Wales)設計的。當時麥迪奇家族正在試圖讓亨利取其家族中的女性Caterina為妻。正值青少年的亨利雖想要看一眼未婚妻的模樣，可是來自佛羅倫斯的大使拒絕提供其未婚妻的畫像。

迪什維這時在亨利居所留了一張一名年輕美麗女性的素描，當亨利問這名女性是誰的時候，迪什維就說這是Caterina。但最後亨利因感染傷寒，年僅18歲就過世了。因為亨利過世，迪什維為他設計的花園也因此從未完成過。馬提諾推測，這個無標題和作者姓名的素描大概仍然在溫莎城堡(Windsor Castle)大量的畫收藏的某處。他的作品只有少數得以保留下來，例如一幅麥迪奇公主一臉憤怒的肖像畫、一幅被收藏在美國博物館的畫，和收藏在佛羅倫斯的一些花園設計等。

雖然就像一個稱職的間諜一樣，迪什維從未留下任何肖像畫，但他事實上是一名外交官的兒子，他為宮廷設計造景的身分使他可以避免陷入封閉的外交圈中。迪什維在退休後回到義大利，住在一幢有著自己設計的花園的大房子裡。

(中時電子報)