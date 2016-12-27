安倍抵夏威夷 將與歐巴馬走訪珍珠港悼念

日本首相安倍晉三當地時間26日上午抵達美國夏威夷檀香山，並前往埋塟太平洋戰爭和越南戰爭等戰歿者的美國太平洋國家紀念公墓獻花。日媒稱，時值日軍襲擊珍珠港75週年，安倍此行向死難者默哀，展示了曾經交火的日美兩國的和解。

另在當地時間27日上午，安倍將與美國總統歐巴馬一同前往日美戰爭開端地—珍珠港追悼死難者。

共同社報導，安倍26日上午乘坐政府專機抵達檀香山希卡姆空軍基地，除日本外相岸田文雄、防衛相稻田朋美外，美國駐日本大使卡羅琳･甘迺迪等也一同前往。

報導表示，安倍在美國太平洋國家紀念公墓獻上了花圈並默哀；之後，前往首位日裔美國聯邦議員、2012年去世的參院議員丹尼爾·井上的墓前獻花，追思其為加強日美間紐帶作出的重大貢獻。國家紀念公墓曾在2011年和2008年分別有時任日本首相野田佳彥及時任眾院議長河野洋平前往獻花。

安倍將於當地時間27日上午，與歐巴馬一同前往夏威夷珍珠港沉沒的亞利桑納號戰艦上建立的「亞利桑納紀念館」。報導說，據日本政府稱，這是日本首相首次前往該處，將成為歷史性的訪問，屆時他將發表講話，發表不再讓戰禍重演的「不戰誓言」。

(旺報)