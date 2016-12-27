印度客機滑出跑道 15人受傷

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印度1架搭載161名乘客和機組員的客機，今天在印度西部的果阿機場（Goa）滑出跑道，造成15名乘客受傷。

負責果阿機場運作的印度海軍表示，目前還不清楚捷特航空公司（Jet Airways）客機滑出跑道原因為何。

這起事件發生在果阿省觀光旺季，果阿省的棕櫚海灘每年吸引上萬遊客造訪。

海軍發言人告訴法新社：「15名乘客受到輕傷、瘀傷或骨折。其他人都被安然帶出機艙。」跑道也已經清空。

捷特航空表示，這架原定飛往西部城市孟買的班機在準備起飛時滑出跑道。

捷特航空聲明表示：「疏散過程中，少數乘客受傷，已經協調醫療協助。」1051227

(中央社)