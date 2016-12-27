傳白天開車不開大燈重罰 鄭運鵬：假的

網路瘋傳民國106年元旦起白天開車不開大燈將重罰。民進黨立委鄭運鵬今天說，「假的」，公路總局表示，2017年起逐步要求新型汽機車強制安裝日燈，舊車勸導開燈不處罰。

鄭運鵬上午在臉書發文表示「我發現，這種網路謠言很討厭，他們常常假裝好心提醒，其實隱藏一半事實一半謠言，這樣最容易騙人」。他建議大家，「查證後再轉傳，無法查證，就不要傳」。

他表示，特別請教公路總局國會聯絡官，原來是為了行車和行人安全，2017年起逐步要求新型汽機車強制安裝日燈，舊車勸導開燈不處罰。1051227

(中央社)