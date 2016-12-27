不理聯合國任務 陸保育基地變招待所
有中國大陸媒體揭發，大陸雲南省昆明市郊一個兼負聯合國公約所規定的保護瀕危植物目標的科研基地，暗地裡變成高檔招待所。
澎湃新聞網今天報導，這個招待所位於昆明西郊30公里外的團結鄉花紅洞的一個小山頭，這裡綠茵環抱，古樹成林，種植著100多種各類珍稀植物。
但正確而言，這裡是雲南省環境科學研究院（下稱雲南環科院）花紅洞實驗基地。
報導表示，花紅洞基地原為雲南省珍稀瀕危植物引種繁育中心（下稱雲南繁育中心），2008年左右併入雲南環科院並改用現在的名稱。
這個基地占地70餘畝，栽種了包括雲南金錢槭、雲南紅豆杉、水杉、銀杏、巧家五針松等100多種珍稀瀕危植物。
報導指出，1992年，大陸簽署了聯合國生物多樣性公約，公約旨在保護瀕臨滅絕的植物和動物。
曾參與創立雲南繁育中心的雲南環科院1名工作人員說，當初北京中央考慮到雲南物種資源豐富，便將這項工作交給雲南方面承擔。
報導引述引述雲南環科院另1名工作人員說，2008年之後，這裡「基本沒做過引種繁育工作」，這些設施已變成雲南環科院一些人的後花園。
報導指出，經記者暗訪，花紅洞基地平日大門緊閉，但從高空俯視，在個科研基地建了一個標準網球館和一個羽毛球館，並且建有數十間房的高檔招待所，另有餐廳和茶樓。
1名在這裡打掃衛生的工人向澎湃新聞網記者說，招待所大約有40間房；另1名員工說，這些設施的裝修參照酒店「四星級標準」。
據報導，中共紀檢部門已介入了解此事。1051227
(中央社)
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