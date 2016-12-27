備妥後事衣物 父母兒3人屋內輕生
南投縣南投市一家3口今天被發現在屋內輕生，疑因長期患病、經濟不佳，父、母、兒走上絕路，事前還備妥衣物等後事用品。
居住南投市永興路一街的曹姓一家3口今天被發現上吊輕生，警方獲報採證，現場無打鬥、加工自殺等跡象，初步排除他殺。警方調查，57歲曹姓男子與56歲許姓妻子在2樓後方儲藏室，用新購童軍繩綁著窗戶上吊，22歲曹姓兒子在1樓廁所用布懸梁。
居住曹家對面的親戚表示，昨天一整天不見曹家拉開鐵門，撥10多通電話也無人接聽，直到深夜仍未見一家人動靜，電燈也沒有打開，直覺有異，今天上午前往察看，發現鐵門未鎖，進屋發現3人輕生。
死者的親戚表示，曹父患有躁鬱症、糖尿病，許妻也有憂鬱症、曹兒患有妥瑞氏症，一家依靠低收補助、身心障礙補助生活，曹兒疑因患病難求職，被吸收為詐騙集團車手，前幾天才獲保釋返家。
親戚說，曹姓一家經濟不好、患有疾病，全靠許妻打理家事、照顧丈夫及兒子。許妻曾向親戚說，「心很累，如果我走上這條路，要為我高興，也不要通知其他人」。親戚勸說看開，不料今天發生憾事。
警方調查，曹家備妥衣物等處理後事用品，放置鐵門口，1樓客廳桌上放著遺書，內容提及「對不起屋主」、「我們3人要走了」等字句；3名死者衣著整齊，臥室棉被摺疊擺放整齊。
警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1051227
(中央社)
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