俄國鋯石超高速飛彈 將在2017年量產

莫斯科航太展上展示的3m22模型，和美國的X-51很像。(圖/俄國衛星網)

俄羅斯的3M22鋯石(Tsirkon)超音速飛彈預計在2017年正式服役，推測將會先安裝在俄國海軍的主力艦艇，包括納希莫夫海軍上將號和彼得大帝號兩艘核動力戰鬥巡洋艦會率先安裝。

「下個大未來」(NextBigFuture)報導，俄羅斯在今年10月25日成功測試先進的洲際飛彈高超音速逆道引彈頭。這型高超音速飛行器的開發代號稱為「Izdelie 4202」，是從接近哈薩克共和國的奧倫堡(Orenburg Region)發射，打擊堪察加半島的庫拉飛彈靶場(Kura Missile Test Range)。特別值得注意的是， Izdelie 4202彈頭是一種可控制的導向彈頭，能夠在高超音速的環境下導引，很可能在相關技術中領先美國。

美國試驗中的高超音速載具X-51，主要是研究超衝壓引擎。(圖/洛馬公司)

所謂高超音速，是指4馬赫以上，約為每小時4500公里。要達到這種速度，不能使用一般的渦輪引擎。必須採用沖壓式噴射引擎，並且使用能超音速環境還能持續燃料的燃料。俄羅斯稱為Detsilin-M，能在燃料效率上提高20％。

俄國試射洲際飛彈，測試內藏的高超音速彈頭段。

除了速度以外，高超音速飛彈還需要特別的導引科技，因為在高超音速環境下，空氣會被摩擦到高溫，解離成電漿狀能，這種電漿會燒毀天線和電子元件。因此這種飛彈必須要有最先進的耐熱材料和抗電磁波的陶瓷，才能有效的控制飛彈，不致成為失控的火箭。

綜上所述，高超音速飛彈的技術難度極高，許多專家對於俄羅斯是否完成研發都感到半信半疑，假如鋯石飛彈已經達到可裝配在船艦上的實用水準，那麼現在的防禦性統都難以攔截，可能只有光速的雷射武器或是可達7馬赫的電磁軌道炮才能阻止。

(中時電子報)