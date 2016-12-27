長照2.0只許成功 林奏延：人力要翻倍
長照2.0明年將上路，總統蔡英文指示「只許成功、不許失敗」。衛福部長林奏延今宣布，明年起計畫將現有照顧管理專員人力「翻倍」，並調高薪資補長照人力缺口。
衛福部今天舉辦記者會，由部長林奏延親自出面談即將上路的「長照2.0」，他表示，明年除了籌措財源，更重要的是儘速填補5000到1萬人的人力缺口。
林奏延說，未來將比照大學博覽會，每年主動進入校園吸引年輕人投入，同時鼓勵中高齡二度就業者投入照顧服務員工作；評估失能者的照顧管理專員，也將增1倍人力並且改善薪資待遇。
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，目前核定明年人力要加倍，照顧管理專員由現行的353人至少增加到700人以上，以符合1人服務200人的合理服務量。
薪資方面也會同步調高，蔡淑鳳說，未來規劃把照管專員薪資結構從3級改為7級，薪資則由新台幣3萬7000多元調到4萬5000多元，服務2年以上還有機會升督導，最高月薪約5萬1000元，目前已核定相關人力名額，最快明年1月地方政府就可開始招募新血。1051227
(中央社)
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