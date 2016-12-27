籃網克黃蜂中止5連敗 林書豪攻下17分傷退

我要評比

美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚主場以120比118，氣走夏洛特黃蜂隊，中止5連敗，可惜林書豪再因左大腿拉傷退場，列入逐日觀察名單，對籃網未來調度恐將雪上加霜。

籃網從一度落後14分，到最後1節靠替補菜鳥佛伊（Randy Foye）在最後1秒，以1記神奇3分球，反敗為勝，現場響起如雷轟天歡呼聲。

總教練艾特金森(Kenny Atkinson)賽後表示，靠著強力反撲及反彈力道，籃網打了一場精彩好球，希望以後都能維持常態。另外就是滿場觀眾的加油聲，也讓籃網今晚贏球，這就是紐約可愛的一面。

致勝功臣佛伊整場比賽只出手2次，唯一命中1球就是救命3分球。佛伊賽後受訪表示，林書豪受傷對於球隊有很大影響，但也激發全隊士氣，大家想要贏球，也終於做到了。

艾特金森對林書豪受傷狀態未多做說明，僅說「目前情況未明，沒有可以說明之處」。不過他稱許豪小子第2節帶領籃網開始反撲，必須給他加分。

林書豪打到第3節剩下7分47秒，籃網剛追平之際，1記籃下反手上籃，可能動作太大，拉到原本左大腿舊疾，隨即無法再戰傷退下場。

從林書豪隨即叫暫停，把上衣用力拉出來走回休息室，可以看得出除了疼痛外，就是懊惱。籃網隨後宣布豪小子晚上不會再上場，列入逐日觀察名單，他在賽後也未接受媒體訪問。

林書豪晚上上場逾22分鐘，拿下17分，4助攻、2抄截。1051227

(中央社)