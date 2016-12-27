綠擬開臨時會 在野黨團有支持有質疑

民進黨立法院黨團將提案召開臨時會從1月4日至1月20日，國民黨黨團、時代力量黨團都表示不反對開臨時會，親民黨團反問召開臨時會的意義在哪？請執政黨說明。

總統蔡英文昨天主持府院黨決策協調會，總統府發言人黃重諺會後轉述，總統說，除總預算案、考試院副院長人事案，電業法等民生法案也應儘速立法；民進黨團主張召開臨時會處理。

柯建銘上午與中國國民黨團總召廖國棟會晤並表達106年1月3日民進黨團將提案召開臨時會，1月4日召集座談會，臨時會日期預計到1月20日，討論議案包括106年度中央政府總預算案、電業法草案、財團法人法草案、行使考試院副院長人事同意權等議題。

廖國棟表示，召開臨時會可以，除非真有急迫性，以中華民國106年度中央政府總預算當然要排時間，但考試院副院長人事案沒有急迫性，他向柯建銘表達，臨時會時間不宜過長、臨時會最好不要增加法案的量，讓立委們能夠有時間充電、休息。

廖國棟說，民進黨團認為電業法草案要過，電業法草案還有很多條文尚待協商，國民黨團已要求全面協商，再生能源的誘因與協助還不夠，新政府推動非核家園又要減碳，光是核電缺口就16%，如何在2025年之前，9年間補足16%的用電缺口，那是不可能的事。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，不反對召開臨時會，審查總預算案當然要支持，同時，談話會上，也會表達希望時代力量版的財團法人法草案、公民投票法部分條文修正草案、攸關同性戀法制化的民法部分條文修正草案也能納入臨時會的議程。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，黨團會議討論臨時會召開的意義，從前總統陳水扁到馬英九，這幾年臨時會召開已成為常態，因此應檢討總預算案應該在正常會期內處理卻變成要開臨時會處理，臨時會的召開是基於重大事件，執政黨應對外說清楚、講明白。1051227

(中央社)