台聖斷交 吳敦義：不應只歸咎政府

我要評比

前副總統吳敦義今天表示，與聖多美普林西比斷交，不應只歸咎總統蔡英文與蔡總統團隊，但政府團隊仍應鎖緊螺絲，對化解兩岸僵局也應有積極做法。

吳敦義南下高雄市走訪基層，上午到深藍鐵票區果貿社區與老友聚會，社區民眾熱情歡迎，要求合照，有民眾勸進參選中國國民黨主席，也有民眾促更上一層樓。

吳敦義受訪表示，國家安全團隊要重視的問題很多，以斷交為例，不應只歸咎政府，過去與甘比亞斷交也是這樣。

他說，甘比亞也曾提出大金額援助要求，台灣方面希望對方說明，對方不講就無法援助，結果就是斷交。

吳敦義表示，聖多美也是這樣，但政府應鎖緊螺絲，以雄三飛彈誤射及漢光演習預校戰車翻覆案、核災區食品輸台案等，都顯輕率。

他說，不能每樣事都歸咎蔡總統，國安團隊確應檢討、行政院長也要負責任。

談到兩岸問題，吳敦義希望雙方趕快找到彼此可接受的平衡點，也希望中國大陸不要再烽火或挖牆角外交，蔡總統要有智慧、積極化解僵局，不只是消極說「謙卑再謙卑」。1051227

(中央社)