29歲以下政黨支持 時力居冠民進黨第三

台灣智庫今天公布最新民調，值得注意的是，政黨傾向，在20到29歲的年齡層，時代力量居冠24.3%，國民黨次之19.8%、民進黨16.9%掉到第三。

台灣智庫民調中心主任周永鴻公布12月民調，並邀請到民進黨立委陳亭妃、李俊俋、時代力量立委徐永明出席記者會並分析。

媒體關切到，最近民進黨與親民黨、大綠與小綠在多項議題上的矛盾，是不是影響到時代力量？

徐永明說，時代力量在40歲以下的群組，支持度是比較穩定，不會因為歷次調查而有變化；大學以上教育程度這塊，支持度也較結晶化、較穩定，不會受到事件的影響。

徐永明指出，至於40歲以上的族群，在不同的調查裡面會有變化，可能一方面受到政治事件影響，另一方面就政治傳播工具的使用，其實有不同族群世代的差別，這也是時代力量要去探索的，有一些比較傳統媒體的使用與曝光、理念宣傳也必須做。

徐永明也說，「最近這些事情會不會影響（時代力量）？會！我們也在觀察這是短期，還是比較長期」。

李俊俋則說，「小綠講話了，大綠也要講一點話」，各政黨間都是起起伏伏，唯一一直上升的是國民黨，表示國民黨自從敗選後慢慢回歸，該有的又通通回來了。

李俊俋說，這表示，國民黨中央的決策是對的嗎？還是對目前的執政黨、對目前台灣意識高漲的情形，（國民黨支持者）有不同的想法，所以回歸，反彈到國民黨的成長？這值得觀察，國民黨已經慢慢從10幾趴回到20幾趴，國民黨大概也不會超過25%。

另外，根據台灣智庫會後提供的民調數據顯示，在政黨傾向調查，整體來說，民進黨32.2%、國民黨21.5%、時代力量10.9%、親民黨4.3%。

不過，值得注意的是，在20到29歲的年齡層，時代力量居冠24.3%，國民黨次之19.8%、民進黨16.9%居第三。大學以上教育程度，時代力量23.8%、國民黨22.6%、民進黨22%。

周永鴻分析，時代力量這個政黨崛起的社會基礎，一路從拆大埔、太陽花學運，時力大部分支持者來自年輕族群這塊，而且搶到的是綠的支持者。1051227

(中央社)