巧克力鱈魚正名 明年起亂標最重罰400萬

衛福部食藥署今天表示，明年元旦開始，特定魚種才可標「鱈魚」，可可含量不足則不得稱「巧克力」，另像是大麥、太白粉都得依新規定命名，違者最重罰400萬元。

近年有不肖業者在食品中混充其他原料，例如用便宜大麥混充薏仁，或明明是便宜的圓鱈卻標示「鱈魚」，食藥署為此展開一連串食品「正名」政策。

食藥署明年元旦起將實施4項食品正名新政策，食藥署表示，過去曾有業者把「圓鱈」（俗稱智利海鱸）、「扁鱈」（俗稱大比目魚）當成「鱈魚」販售，但明年開始只有屬於「鱈形目」的魚種，才可標示為「鱈魚」，如果內容物不含鱈魚，而是以香料或調味料調製出類似口味，必須在品名或品名附近明顯處標示「風味或口味」。

除了鱈魚，明年開始不論是黑巧克力、白巧克力或是牛奶巧克力，若總可可固形物沒有超過35%以上不得稱為「巧克力」，添加植物油取代可可脂的巧克力，其添加量超過該產品總重量5%者，應於品名前加標示「代可可脂」字樣。

不少女性愛吃薏仁消水腫，但近年也發現很多業者用「大麥」混充薏仁販售，食藥署說，明年起內容物是大麥的，就應如實標示為大麥，不得僅標示「洋薏仁」、「小薏仁」或「珍珠薏仁」，例如「大麥(洋薏仁)」；此外，廚房常用的太白粉，如果是用「樹薯粉」或「馬鈴薯粉」製成，也必須在內容物的部分如實標示。

食藥署強調，新規定明年1月1日起上路，違反標示規定者，都將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣4萬到400萬元。1051227

(中央社)