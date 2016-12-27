台中崇德路至豐原大道路平 南北交通好行
橫跨北區、北屯、潭子的崇德路，與神岡承德路、豐原西勢路串成一條台中南北向重要交通動脈，但長期以來未全面翻修。今年3月，建設局先完成北區崇德路五義街至北屯區松竹路段路平，今日起則進行潭子區崇德路1002巷至豐原區西勢路與豐原大道一段路口路平，全長4.5公里，完工後，將使這條交通要道更平順好行。
建設局表示，北區、北屯、潭子的崇德路，與神岡承德路、豐原西勢路串成的道路，為台中市南北向要道之一，全線經過豐原、神岡、潭子、北屯、北區5個行政區域，沿線重要機關及商圈眾多，平均每日交通流量高達3至4萬車次，也是重要通學、通勤道路。
過去數十年來，這條道路未全面翻修，上下班期間，在環中路口、大豐路口、雅潭路口常有壅塞情形，加上早期管線單位多次開挖施工不良，導致路基下陷、路面龜裂損壞、孔蓋下陷及路面產生高低差等情形，民眾屢有抱怨。
建設局規畫自潭子區崇德路三段1002巷至豐原區西勢路與豐原大道一段路口施作路平專案，全長約4.5公里，本月23日已完成該路段的路基改善工程，今日則開始進行路面AC刨鋪工程，將分為15區段，採日間「半半施工」方式進行。
為提升道路品質，建設局已先針對該路段多處路面凹凸不平位置，協調潭子區公所、矽品精密公司、經濟部加工出口區管理處台中分處、台灣電力公司等，辦理試挖會勘，並委請台灣省土木技師公會至現場會勘，釐清路面沉陷的原因，挖除既有管溝不良區域路基，強化改善支撐力，以大幅提升道路路基的承載強度及耐久性。
建設局長黃玉霖表示，截至本月23日止，全市路平總公里數已達313.77公里；至15日止，完成道路644條，坑洞修補計4萬3,318處，孔蓋下地8,954處，人行道改善計12萬2,966公里，無障礙坡道改善212處，車道修復超過17萬平方公尺。期望在農曆年前將潭子、豐原、神岡段4.5公里路平完成，讓市民不論春節出遊，或是外鄉遊子返鄉過年，都能有條安全平坦的道路。
(中時)
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