陳喬恩緊勾神秘男回台 身分曝光原來是...

陳喬恩26日低調回台，緊勾著一名男子掀熱議。（圖／取材自新浪娛樂微博）

該男子原來是陳喬恩親哥哥，兄妹倆感情深厚。（圖／取材自新浪娛樂微博）

藝人陳喬恩近年把事業重心轉移至大陸，日前被拍到帶著父母和大陸男星王凱的家長見面，因此爆出兩人熱戀消息，對此，兩人都表示純粹就是好朋友關係而已，而陳喬恩26日再被目擊和一名神秘男抵達台北機場，手緊緊挽著對方，看似相當親密，引發不少討論。

陳喬恩26日從大陸返台時，在機場被拍到還有一名男子陪著她出關，對方貼心地搬運所有行李，而陳喬恩緊緊勾著他的手，一路上有說有笑，互動相當熱絡，就算見到記者跟拍仍不避諱地熱聊，看得出其關係十分親密。據悉，該男子原來是陳喬恩的親哥哥陳嘉偉。

陳喬恩先前曾透露，自己在大陸的工作都是由哥哥負責安排，對方也常陪她參與各種活動，可見陳喬恩相當依賴他，深厚的兄妹情令人稱羨。

(中時電子報)