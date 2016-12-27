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借俠盜一號之手 迪士尼年總票房首破70億美元

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Rogue One: A Star Wars Story
正在上映的星戰系列電影《俠盜一號》主角群，最右側是華裔影星甄子丹。（圖/美聯社）

美國好萊塢（Hollywood）的影業霸主之一：華特迪士尼（Walt Disney）公司，借助今年推出的5檔強打電影，尤其正在上映的星際大戰（Star Wars）系列《俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story），首度突破全球70億美元（約2,310億台幣）票房的歷史紀錄。尤其在北美地區星戰迷的加持之下，《俠盜一號》在聖誕節假期的週末3日內，就拿下當地7,000萬美元（約23.1億台幣）票房，未來一週更上看9,610萬美元（約31.7億台幣），勢必能讓迪士尼的收入更上一層樓。

除了達斯維達 《俠盜一號》還有其他驚喜角色

據路透社（Bloomberg）報導，好萊塢的霸主迪士尼公司，今年度共推出5部強打電影，包含《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《海底總動員2：多莉去哪兒？》（Finding Dory）、《動物方城市》（Zootopia）、《與森林共舞》（The Jungle Book）和《俠盜一號》，成功突破全球票房70億美元（約2,310億台幣）的紀錄。尤其隨著星戰系列電影《俠盜一號》在年尾聖誕節假期上映，光是在北美地區，短短一週時間就貢獻了9,610萬美元（約31.7億台幣）的票房收入，如按照這個速度，北美地區將有機會突破去年度（2015）最高總票房，上看113億美元的佳績。

Felicity Jones
由英國女星費莉絲蒂·瓊斯飾演的《俠盜一號》女主角琴·厄索。（圖/美聯社）

《動物方城市》
今年全球票房第三的《動物方城市》內，最經典的畫面之一。（圖/美聯社）

迪士尼的電影今年在全球各地可說是獨占鰲頭，根據叢林故事改編的《與森林共舞》拿下9.67億美元（約317.5億台幣）票房，名列票房排行榜第四位，《動物方城市》在全球拿下10.2億美元（約336.6億台幣）的佳績、《海底總動員2》讓生動的海底世界再次引起注意，也囊括了10.3億美元（約339.9億台幣）名列第二，至於漫威（Marvel）系列的《美國隊長3：英雄內戰》更是橫掃全球，取得11.5億美元（約379.5億台幣）的超高票房，暫居第一位。如今正在上映的《俠盜一號》更擁有大批死忠星戰迷加持，超越《美國隊長3》絕對不成問題。

《海底總動員2：多莉去哪兒？》
《海底總動員2：多莉去哪兒？》中，走失的主角多莉。（圖/美聯社）

迪士尼即將推出的新動畫電影《海洋奇緣》預告片。

《俠盜一號》是星際大戰系列創造者喬治盧卡斯（George Lucas）的第一部外傳，時間軸位於第三部與第四部之間，以反抗軍試圖偷取帝國方面建造「死星」（DS-1 Orbital Battle Station）這款致命武器的故事，上映之前就讓眾多星戰迷激動不已，也從票房上得到實質的映證。在《俠盜一號》之後，迪士尼公司將再接再厲推出一部動畫電影《海洋奇緣》（Moana），以夏威夷（Hawaii）當地傳說與海洋冒險為主題，將再次襲捲全球票房。

(中時電子報)

俠盜一號推出第三部預告

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關鍵字：俠盜一號迪士尼全球票房星際大戰動物方城市美國隊長海底總動員好萊塢
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