借俠盜一號之手 迪士尼年總票房首破70億美元

正在上映的星戰系列電影《俠盜一號》主角群，最右側是華裔影星甄子丹。（圖/美聯社）

美國好萊塢（Hollywood）的影業霸主之一：華特迪士尼（Walt Disney）公司，借助今年推出的5檔強打電影，尤其正在上映的星際大戰（Star Wars）系列《俠盜一號》（Rogue One: A Star Wars Story），首度突破全球70億美元（約2,310億台幣）票房的歷史紀錄。尤其在北美地區星戰迷的加持之下，《俠盜一號》在聖誕節假期的週末3日內，就拿下當地7,000萬美元（約23.1億台幣）票房，未來一週更上看9,610萬美元（約31.7億台幣），勢必能讓迪士尼的收入更上一層樓。

據路透社（Bloomberg）報導，好萊塢的霸主迪士尼公司，今年度共推出5部強打電影，包含《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《海底總動員2：多莉去哪兒？》（Finding Dory）、《動物方城市》（Zootopia）、《與森林共舞》（The Jungle Book）和《俠盜一號》，成功突破全球票房70億美元（約2,310億台幣）的紀錄。尤其隨著星戰系列電影《俠盜一號》在年尾聖誕節假期上映，光是在北美地區，短短一週時間就貢獻了9,610萬美元（約31.7億台幣）的票房收入，如按照這個速度，北美地區將有機會突破去年度（2015）最高總票房，上看113億美元的佳績。

由英國女星費莉絲蒂·瓊斯飾演的《俠盜一號》女主角琴·厄索。（圖/美聯社）

今年全球票房第三的《動物方城市》內，最經典的畫面之一。（圖/美聯社）

迪士尼的電影今年在全球各地可說是獨占鰲頭，根據叢林故事改編的《與森林共舞》拿下9.67億美元（約317.5億台幣）票房，名列票房排行榜第四位，《動物方城市》在全球拿下10.2億美元（約336.6億台幣）的佳績、《海底總動員2》讓生動的海底世界再次引起注意，也囊括了10.3億美元（約339.9億台幣）名列第二，至於漫威（Marvel）系列的《美國隊長3：英雄內戰》更是橫掃全球，取得11.5億美元（約379.5億台幣）的超高票房，暫居第一位。如今正在上映的《俠盜一號》更擁有大批死忠星戰迷加持，超越《美國隊長3》絕對不成問題。

《海底總動員2：多莉去哪兒？》中，走失的主角多莉。（圖/美聯社）

迪士尼即將推出的新動畫電影《海洋奇緣》預告片。

《俠盜一號》是星際大戰系列創造者喬治盧卡斯（George Lucas）的第一部外傳，時間軸位於第三部與第四部之間，以反抗軍試圖偷取帝國方面建造「死星」（DS-1 Orbital Battle Station）這款致命武器的故事，上映之前就讓眾多星戰迷激動不已，也從票房上得到實質的映證。在《俠盜一號》之後，迪士尼公司將再接再厲推出一部動畫電影《海洋奇緣》（Moana），以夏威夷（Hawaii）當地傳說與海洋冒險為主題，將再次襲捲全球票房。

(中時電子報)