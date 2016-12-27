推廣人權教育及轉型正義 中市再出專書
台中市文化局今年再出版「黯到盡處，看見光」，收錄15篇、17位政治受難者的歷史故事，透過口訪紀錄，讓真實的歷史能被看見，希望成為台灣人權教育及轉型正義的一部分。
文化局今天舉行「黯到盡處，看見光」新書發表會，台中市長林佳龍、受訪人黃金島等人均出席，現場除播放口訪紀錄影片外，林佳龍也向出席的政治受難者及其家屬獻花，希望撫慰歷史傷疤，並以書塔亮燈方式啟動新書發表會。
林佳龍表示，因深刻感覺過去白色恐怖的歷史並未被記錄下來，這一頁的歷史不能缺頁，因此大力推動口述歷史，編寫的過程中，政治受難者及其家屬願意走出來，他要表達最高的敬意；希望大家藉此了解過去的創傷，不要再走過去苦難的歷史，也共同為歷史見證。
林佳龍說，去年出版「因為黑暗，所以我們穿越」成為暢銷書，代表社會也希望能了解過去歷史，今年是台灣第3次政黨輪替，出版第2本口述歷史「黯到盡處，看見光」特別有意義。
最近有高中師生扮演希特勒及納粹黨，震撼社會。林佳龍指出，這代表轉型正義尚未完成，更需要教育下一代正確歷史，口述歷史是最重要的基礎，這本書不會是最後一本，市府已規劃相關口述歷史出版計畫，讓大家不要忘記這段傷痛，並走出歷史看見光，也期待每個人都可以成為光，照亮社會。1051227
(中央社)
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