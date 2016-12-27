陸航天白皮書：不搞太空軍備競賽
由中共國務院新聞辦公室發表的《2016中國的航天》白皮書，明確表示大陸不會在外太空從事軍備競賽。
據新華社報導，這本於12月27日發表的白皮書指出：「中國始終堅持和平利用外層空間，反對外空武器化和外空軍備競賽，合理開發和利用空間資源，切實保護空間環境，維護一個和平、清潔的外層空間，使航天活動造福全人類。」
白皮書特別強調，中共發展太空事業服從和服務於國家整體發展戰略，堅持創新發展、協調發展、和平發展、開放發展的原則。而與其他國家的關係發展方面，白皮初強調中共會繼續堅持獨立自主與開放合作相結合，在平等互利、和平利用、包容發展基礎上，積極開展航天國際交流與合作，致力於推進人類航天事業的共同進步和長期可持續發展。
(中時電子報)
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