傅達仁生前追思會 現正直播中！
今年84歲、跨界體育及電視圈的資深媒體人傅達仁，先前經本報獨家批露，在本月6日上書蔡英文總統，建議為久病或高齡患不治之症者訂定安樂死法案，並表示願意成為台灣「安樂死」合法首例，盼能推動相關法案的運行，此舉引發各界討論。
而今天下午2點，是傅達仁自傳《達仁傳奇》的新書發表會，他也將之定義為「生前追思會」，廣邀親友與他一起回憶包含籃球、教練、體育主播、廣播、電視等近一甲子的精采故事，作風相當前衛，這一切都因他這陣子動膽管手術，進出醫院十多次，手術後4個月來爆瘦12公斤，讓他感慨自己因病瘦成人乾，受盡折磨，因而看淡生死，感觸良多，故動念舉辦生前追思會。
(中時電子報)
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