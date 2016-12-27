表決國營事業預算 時力親民黨不出席
立法院會今天處理105年度國營事業單位預算案將上演表決大戰，國民黨團列出338案表決，民進黨團奉陪，時代力量黨團與親民黨團不出席。
立法院院會下午2時30分起，將進行105年度國營事業單位預算案表決大戰，預計一路表決到晚間9時，國民黨團列出338案將逐案表決，若今天未處理完竣的案子，將等30日院會繼續表決。
中國國民黨立法院黨團總召廖國棟表示，105年度國營事業單位預算案總計1282案，同意撤案226案、行政部門同意立委提案計343案、凍結提案原專案報告改書面375案、剩下338案表決，這是底線，不能退讓，國營事業預算案這個星期一定要處理完。
民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡說，原則上，立法院上午院會宣讀提案內容，下午2時30分開始表決，預計表決到晚間9時，剩下的案子，等週五（30日）院會繼續處理。
時代力量立法院黨團總召徐永明、親民黨立法院黨團總召李鴻鈞兩人都表示，黨團提案都已處理完畢，院會下午要處理的提案沒有兩黨團的案子，因此不會出席立法院院會，參與表決。徐永明表示，不隨國民黨起舞、不奉陪。1051227
(中央社)
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