胡歌擊退宋仲基 LiTV網友最愛還是「她」
LiTV今天發布年度OTT及台灣影視資訊，蟬聯30週戲劇榜冠軍的《琅琊榜》男主角胡歌擊退宋仲基，獲得年度戲劇男演員，不過台灣網友最喜愛的指標人物，仍由舒淇奪冠。
迎接2017年，LiTV今天發布2016年度OTT及台灣影視資訊，根據LiTV 600多萬用戶，等同全台半數網友的使用大數據，分析統計出年度最受台灣網友喜愛的各項影視指標人物及作品。
今年最大獎項「LiTV年度之星」，獎落台灣代表舒淇。包括「總累積觀看時數」、「站上關鍵字搜尋量」、「網路聲量」、「專業評審投票」，舒淇都是年度之最，擊敗強勁對手胡歌、宋仲基、陳金鋒等網路風雲人物。
而年度最受網友喜愛的戲劇，則是紅了一整年的《琅琊榜》，以72小時破77萬觀看次數，並持續蟬聯30週戲劇榜冠軍的數字，奪下「年度戲劇館大賞」，胡歌也因《琅琊榜》、《大好時光》等，多部作品總累積觀看高居所有男演員的龐大數據優勢，擊敗對手宋仲基、霍建華，奪下「年度戲劇男演員」。
另外，LiTV也觀察到，台灣網友的特殊收視行為，每天晚間睡前的10至12點，是行動裝置載具使用高峰期。尤其是話題韓劇《太陽的後裔》，奪下該時段手機、平板載具觀看紀錄最高的頭銜，稱霸「LiTV行動睡前賞」。
再進一步觀察600萬網友大數據，LiTV發現，今年以智慧電視、機上盒使用OTT影視的成長率大幅增加。特別是LiTV的電視用戶，收看頻道的就占有約55%，也象徵許多傳統第四台有線電視的消費者，已經改變收視行為，轉由OTT所提供的電視頻道服務。
在追劇族的行為觀察中，LiTV發現「平板」已經超越電腦，成為網路族群最喜愛的追劇神器，平均使用率已經超越了手機、電腦。1051227
(中央社)
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