不滿強制執行鎖門縱火 男涉公共危險

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新北市板橋警分局表示，今天在屋內點燃火盆，引發住宅火煙，拒絕法院強制執行的陳姓債務人，已遭警方帶回調查，並將以涉嫌公共危險罪嫌移送。

新北地方法院今天上午至新北市板橋區重慶路76巷一處住宅，進行強制執行作業。

板橋警方表示，與法院人員配合進行強制執行，到達現場後，債務人陳姓男子拒不開門，司法事務官指示鎖匠開門。開鎖的同時，發現陳姓男子在屋內點燃火盆，警方立即通報119。

新北市府消防局表示，9時39分據報新北市板橋區重慶路76巷民宅，有民眾反鎖屋內，揚言點火，立即派遣4個分隊、13輛車輛前往救援。

消防隊到達時，陳男仍拒不開門，一陣僵持後，住宅內部遭點火燃燒起火，黑色火煙從大樓遮雨棚邊的窗口與空隙大量冒出，因屋內已有燒焦味，消防人員強行破門入內搜救，屋內陳男自行從屋內跑出，消防人員隨即將火勢控制、撲滅。

警方將涉嫌縱火的陳男壓制上銬，帶走調查，以涉及公共危險罪嫌移送。1051227

(中央社)