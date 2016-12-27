徐永明：婦聯會不要不到黃河心不死

時代力量立法院黨團總召徐永明今天針對內政部不排除解散婦聯會表示，婦聯會問題已久，支持內政部的作法，呼籲婦聯會不要不到黃河心不死。

立法院內政委員會10月曾通過臨時提案，要求內政部在3個月主動清查婦聯會地籍資料庫等相關資料；內政部長葉俊榮昨天表示，若婦聯會不配合，一切按照程序來走，也不排除解散。

對此，時代力量立法院黨團今天召開記者會時，徐永明在接受媒體提問表示，婦聯會的問題已久，呼籲婦聯會不要不到黃河心不死，以為這樣就可以撐下去。

徐永明指出，依據人民團體法第58條規定，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得撤免其職員、限期整理、廢止許可、解散。

徐永明表示，他手上有一份前內政部長陳威仁給當時任民進黨立委、黨產會主委顧立雄有關婦聯會財務的資料，而至今這份資料都未更新，顯見婦聯會至今仍未改善，他希望行政部門要有強制作為。

時代力量立委黃國昌說，支持葉俊榮硬起來展現執政的立場，內政部作為人民團體法主管機關，按現行法規有權在婦聯會違背主管機關命令時，可向法院聲請命令解散。

黃國昌指出，由於時代力量認為婦聯會是國民黨附隨組織，其解散後剩餘財產的清理，理論上應優先適用不當黨產條例，將可避免婦聯會可能在團體章程中有特別規定，另立巧門，迴避收歸國有，內政部與不當黨產處理委員會應協調。1051227

(中央社)