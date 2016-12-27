鍾萬學瀆教案 法官：他無意辱伊斯蘭
雅加達華裔省長鍾萬學涉及褻瀆宗教案，雅加達地方法院今天繼續開庭，裁定下週續審此案，不過，法官也表示，證據顯示，鍾萬學無意侮辱伊斯蘭。
鍾萬學將參加明年2月選舉，尋求連任。他日前在演講中提及一句可蘭經文，認為是對手利用宗教影響政治，「愚弄」大眾，引發若干伊斯蘭團體認為此話「侮辱可蘭經」並提出控訴。警方調查後將他列為褻瀆宗教案嫌犯，並將案件移送檢方起訴。
鍾萬學今天在大批律師陪同下，前往作為臨時法庭的農業部禮堂出庭受審。臨時法庭外一大早就聚集大批支持及反對他的群眾。不過，在警方驅離下，集結的群眾逐漸散去。
鍾萬學主張這樁起訴是不正確的，應該要撤銷。不過，主審法官德威雅索（Dwiarso Budi Samitarto）駁回他的要求。
此外，法官也評估表示，從鍾萬學在省長任內興建清真寺、推動穆斯林朝聖計畫等證據看來，鍾萬學無意侮辱伊斯蘭。
基於以上考量，德威雅索裁定將於明年1月3日繼續審理此案，屆時會檢視相關證人的說法。
鍾萬學被控觸犯刑法第156條騷擾及第156a褻瀆的部分，若觸犯刑法第156條判罪確定，他將面臨最高5年有期徒刑；若觸犯刑法第156a判罪確定，他將面臨最高4年有期徒刑。1051227
(中央社)
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