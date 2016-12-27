醫院報告：南德里墮女嬰問題嚴重

全印度醫學院（AIIMS）近日發表一份進行5年的研究報告證實，印度人還是重男輕女，尤其在新德里高檔社區，非法墮掉女嬰猖獗，光2010到2014年就發現109個被遺棄胎兒。

根據AIIMS就201年到2014年的驗屍報告進行研究分析，發現有109個女性胎兒遭遺棄，全在高檔社區較多的南德里地區，這些女嬰被非法墮胎後，被帶到醫院解剖。

AIIMS法醫部負責人古普塔（Sudhir Gupta）告訴「今日郵報」（Mail Today），非法墮胎是這個城市主要一大社會問題。AIIMS之前的一份報告也顯示，南德里非法墮胎和墮掉女嬰的問題嚴重。

AIIMS這項研究的撰稿人、法醫部助理教授雅達夫（Abhishek Yadav）指出，盡管政府嚴格訂定禁止胎兒性別鑑定的產前診斷性別技術法和禁止非法墮胎的醫療終止妊娠法，但經調查研究清楚發現，非法墮胎和墮掉女嬰仍威脅這個社會。

這份研究也發現，死因註記產前死亡的主要都是女性胎兒，顯示非法墮胎持續存在於新德里。

婦產科醫師表示，這是個父權心態，當性別鑑定懷孕的是女孩時，就被人工流產或胎兒遭非法遺棄。

根據印度官方2011年的人口普查，新德里地區的性別比例是1000名男性對比866名女性，男女比例出現嚴重失衡。

同一份人口普查顯示，印度6歲以下男女兒童的比例為1000比914，印度男性已比女性多了4000萬人，這是自1947年印度獨立以來出現的最嚴重的男女比例失衡；但在重男輕女觀念下，女嬰持續被墮胎，男女比例失衡問題持續惡化。1051227

(中央社)