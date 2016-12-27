王浩宇尋求保護 警加強維安
W飯店小模死亡案延燒土豪哥校董爸經營的永平工商，桃園市議員王浩宇質疑制服太貴等問題。王浩宇表示得到情資，有人要去服務處丟汽油彈，他今天至中壢警分局尋求警方保護。
W飯店小模死亡案，延燒到相關人土豪哥校董爸經營的永平工商，桃園市議員王浩宇質疑永平工商的制服費用太貴等問題，要求校方說明改善。王浩宇今天上午至中壢警分局尋求警方保護，表示得到情資，有人要到他的服務處丟汽油彈。
永平工商家長會長21日召開記者會，要王浩宇3日內道歉不然就提告。土豪哥的校董爸朱仁才昨天也對全校師生發出一紙道歉聲明，並委任律師對王浩宇提告誹謗。王浩宇表示，他所說的事可受公評，對於被告坦然以對。
針對王浩宇人身安全顧慮案，中壢警分局表示，目前並未接獲議員或服務處所遭到騷擾或恐嚇的正式報案，因為議員王浩宇認為人身安全有顧慮申請安全維護，警方將針對議員的公開行程部分，加強安全維護，另外在轄內所有市議員及立委的住居及服務處，也會全日加強巡邏安全維護。1051227
(中央社)
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