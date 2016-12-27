黨主席提前改選內鬨 廖國棟：洪秀柱應下台

兼任中常委的國民黨立委廖國棟26日表示，洪秀柱應下台。（方濬哲攝）

國民黨中常會通過黨主席提前改選，引發黨內不滿，國民黨中常委姚江臨等對國民黨中央、黨主席洪秀柱提告。兼任中常委的國民黨立委廖國棟26日表示，姚江臨提告是有基礎、有理的，如果一個主席可以公然違背法規，自己的內規，這件事情嚴肅到她應該「下台、辭職」。

(中時)