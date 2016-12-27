家人受困 美勇母雪地喝尿吃松樹枝求援

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美國1位母親因家人受困大峽谷附近森林中，而在雪中徒步行走30小時求援，靠喝尿、吃松樹嫩枝存活。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，46歲的卡倫（Karen Klein）22日跟47歲丈夫克雷恩（Eric Klein）和10歲兒子艾薩克（Isaac），展開從猶他州南部布萊斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）旅行到大峽谷（Grand Canyon）北沿的241公里度假行程。

當時路上積雪，他們試圖轉彎時車子陷入溝中動彈不得。卡倫於是步行，在冰天雪地中試圖求援，積雪一度達約7.6公分，之後於23日獲救送往加護病房治療。

科科尼諾郡（Coconino County）副警長德里斯科（Jim Driscoll）說，在發現67號公路（State Route 67）冬季封路後，這家人尋找替代道路時受困1條林道。他說：「谷歌地圖顯示那裡有路，但其實根本過不去。這情況已發生多次。」

大雪很快覆蓋林道，他們的車掉入溝中。卡倫因此決定徒步前往約莫16公里外的主要道路求援，或是找到手機有訊號的地點，並讓克雷恩和艾薩克在車內等候。

然而，主要道路也因大雪而封閉，她只好往約22公里外的國家公園入口走去。

卡倫的雙胞胎姐妹克莉絲汀（Kristen Haase）受訪說，卡倫最後吃光糧食和飲水，在大學任教的她受過野外生存訓練，知道吃雪可能讓自己體溫過低，她於是喝自己的尿、吃松樹嫩枝充饑。

沿路前行的卡倫開始出現幻覺，還拉傷腹股溝肌肉，後來終於在距受困汽車約48公里外看到1間小屋。她破窗進入後陷入昏迷，所幸6小時後獲救送醫。

德里斯科說，克雷恩後來爬到高處找到手機訊號，打電話求救。聯邦土地管理局（US Bureau of Land Management）1名森林保護員確認他們的位置後，救出受凍和「手部非常嚴重凍傷」的卡倫。克雷恩跟兒子艾薩克則須治療凍瘡。

德里斯科說，卡倫跑馬拉松並參加三鐵比賽。一家人當時認為她是向外求援最佳人選。（譯者：中央社何宏儒）1051227

(中央社)